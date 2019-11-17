احتجاجات إيران تتطور سريعاً.. حرائق وقطع طرق وتعطيل الإنترنت

المصدر: طهران - متابعات

قُتل شرطي، اليوم الأحد ، بعدما أُطلقت النار عليه خلال مواجهات في غرب إيران، في إطار التظاهرات المناهضة لرفع أسعار البنزين.



وقُتل إيراج جواهري عقب مواجهة مع مسلحين خلال الاضطرابات التي شهدتها مدينة كرمانشاه، وفق ما أفاد رئيس شرطة المنطقة علي أكبر جاويدان، فيما أظهرت صور بثتها وكالات الأنباء حرائق في سيارات وقطع للطرق بمناطق عدة.



واعتقلت الشرطة ال إيران ية أكثر من 40 متظاهراً من المشاركين في احتجاجات بوسط البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود.



وانقطعت خدمة الإنترنت عن كثيرين منذ الليلة الماضية، وقالت وزارة الاتصالات إنه تم تعطيل الدخول على الإنترنت لمدة 24 ساعة، بناء على أوامر المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران .



ويعقد البرلمان ال إيران ي جلسة خاصة، اليوم الأحد، لبحث تطورات الاحتجاجات، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى رفض الحكومة تأجيل تطبيق الزيادة في الأسعار.