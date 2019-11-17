تركيا تؤكد أنها ستستخدم منظومة الصواريخ الروسية

المصدر: أنقرة – وكالات

أكّدت تركيا أنها ستستخدم منظومة صواريخ «إس-400» الدفاعية الروسية، رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات، وتعليق واشنطن مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35، الذي كانت أنقرة أحد العملاء والمصنعين فيه.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية الحكومية، إسماعيل دمير، لمحطة «سي إن إن ترك» الخاصة: إن تركيا اشترت المنظومة، بغرض استخدامها وليس تخزينها.

وتابع المسؤول التركي: «ليست سياسة مجدية أن نقول لن نستخدم نظاماً اشتريناه بسبب حاجتنا إليه، ودفعنا لقاءه هذا المبلغ من المال، من أجل إرضاء خاطر أحد، سنقوم بما يترتب علينا، وسيصبح النظام قابلاً للاستخدام، لكنّ كيفية استخدامه ستكون موضع قرار يتخذ لاحقاً»، موضحاً أن عدداً من الأتراك يواصلون تدريباتهم على المنظومة في روسيا.