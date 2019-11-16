19 قتيلاً في انفجار سيارة مفخخة بسورية

المصدر: دمشق - وكالات

قتل 19 شخصاً وأصيب آخرون، غالبيتهم مدنيون، اليوم، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بشمال سورية، التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لتركيا، وفق حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وذكر المرصد أن من بين القتلى 13 مدنياً على الأقل قتلوا جراء تفجير السيارة المفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب في مدينة الباب، ونقل المرصد عن ناشطيه في المدينة وجود جثث تفحمت جراء التفجير.







