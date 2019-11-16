إصابة مصوّر خلال مواجهات بالضفة

المصدر: صوريف - أ.ف.ب

أصيب مصور صحافي فلسطيني، أمس، في عينه، بعيار مطاطي أطلقه الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت جنوب الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على مصادرة أراضي فلسطينيين، بحسب ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

وأصيب المصور الصحافي معاذ عمارنة، بعيار مطاطي في عينه اليسرى، خلال توثيقه مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة صوريف إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية.

وظهر المصور عمارنة، الذي يعمل لدى وكالة أنباء محلية، في مقطع فيديو وصور متداولة والدماء تسيل من عينه، قبل أن ينقل إلى مستشفى في مدينة الخليل.

على صعيد متصل، شهدت قرية كفرقدوم شمال الضفة الغربية مواجهات كتلك التي تشهدها كل يوم جمعة.