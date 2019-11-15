إضراب عام في النجف تأييداً لمطالب المتظاهرين

المصدر: النجف - د.ب.أ

شهدت مدينة النجف العراقية، أمس، إضراباً عاماً، تأييداً لمطالب المتظاهرين لإصلاح العملية السياسية في البلاد. وقال شهود عيان، إن المحال التجارية في الأسواق الكبرى أغلقت أبوابها، وانضم أصحابها وآلاف الموظفين وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات، إلى التظاهرات الشعبية الاحتجاجية المتواصلة في ساحة الصدرين منذ 21 يوماً، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان، وتعديل الدستور العراقي.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين أكدوا سلمية هذا الإضراب، الذي يستمر لمدة يوم واحد، وعدم المساس بالأبنية الحكومية.وينتظر أن تشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى إضراباً عاماً في جميع المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس يوم الأحد المقبل.