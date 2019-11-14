بابا الفاتيكان: اليهود ينبغي ألا يتعرضوا للاضطهاد.. أفهمتم ؟!

المصدر: الفاتيكان – د.ب.أ

أصدر بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، أمس، إدانة جديدة لمعاداة السامية، وسط قلق متزايد إزاء الظاهرة في أوروبا.

وقال البابا فرنسيس، خلال المقابلة العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: «لقد عانى اليهود كثيراً على مر التاريخ»، مستدعياً ذكريات «وحشية» الهولوكوست.

وأضاف البابا: «كنا جميعاً مقتنعين بأن هذا قد انتهى. لكن اليوم نرى بعثاً لاضطهاد اليهود هنا وهناك. الإخوة والأخوات، هذا ليس إنسانياً أو مسيحياً. اليهود إخواننا.. ويجب ألا يتعرضوا للاضطهاد.. أفهمتم؟!».

تأتي تصريحات البابا فرنسيس، في أعقاب قرار صدر هذا الشهر عن الشرطة الإيطالية، بمنح حماية الشرطة للناجية من الهولوكوست ليليانا سيغري (89 عاماً)، وهي ناشطة بارزة مناهضة للعنصرية.

وكانت سيغري قد حصلت على وضع عضوية مجلس الشيوخ الإيطالي مدى الحياة، وهي وضع فخري، وأصبحت مستهدفة من هجمات معادية للسامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.