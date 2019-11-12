العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» ميتاً في إسطنبول

المصدر: إسطنبول ــ أ.ف.ب

عُثر على مدير أبرز منظمة داعمة لـ«الخوذ البيضاء»، الدفاع المدني العامل في مناطق المعارضة في سورية، ميتاً أمس في إسطنبول، وفق ما أكد مكتبه.

ولم تعرف على الفور أسباب وفاة جايمس لومسوريه ذي الجنسية البريطانية، فيما رفض مكتبه إعطاء أي تعليق.

وبحسب معلومات نشرت في الصحافة، فقد عثر عليه ميتاً باكراً أمس عند أسفل العمارة حيث يقطن، وتبيّن وجود كسور في رجليه وفي الرأس. وأكد مكتب والي إسطنبول وفاة لومسوريه، مشيراً إلى فتح تحقيق لتحديد الأسباب. وأعربت «الخوذ البيضاء» على حسابها في «تويتر» عن «الحزن والأسى» لوفاة لومسوريه، لافتة إلى أنّ «جهوده الإنسانية سيتذكرها السوريون دائماً». وكان لومسوريه، الضابط السابق في الجيش البريطاني، يدير منظمة «مايداي رسكيو» غير الربحية، التي تنسق التبرعات الممنوحة إلى الخوذ البيضاء، ولديها مكاتب في إسطنبول وفي هولندا. وفي 22 أكتوبر، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على مساعدة بقيمة 4.5 ملايين دولار لـ«الخوذ البيضاء».