العصيان يواصل شل الدوائر الحكومية والمدارس

المصدر: بغداد ــ أ.ف.ب

واصل آلاف المحتجين التظاهر، أمس، في مدن الحلة والديوانية والكوت، جميعها جنوب بغداد، واستمر العصيان المدني في شل الدوائر الحكومية والمدارس، رغم الإجراءات الأمنية التي اعتبرها كثيرون بأنها تحول البلاد إلى «جمهورية خوف جديدة».

ويوجه المتظاهرون اتهامات لإيران، المنافس الأقوى للولايات المتحدة في العراق، التي يعتبرونها مهندس النظام السياسي الذي يغص بالفساد، ويطالبون بـ«إقالته».

واعتدت قوات مكافحة الشغب في محافظة البصرة، جنوب البلاد، اعتدت بالضرب على طلبة إعدادية المعقل، واعتقلت ستة طلاب، وذلك إثر تظاهرهم أمام المدرسة، أما في محافظة ميسان، فقام المحتجون باقتحام مديرية التربية. وطوقت قوات الأمن العراقية ساحة البحرية في البصرة، وانتشرت بأعداد كبيرة استعداداً للتظاهرات المرتقبة عصراً في المحافظة.