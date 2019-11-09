مقتل 3 متظاهرين قرب ساحة التحرير بوسط بغداد

المصدر: بغداد- أ ف ب

قتل ثلاثة متظاهرين، اثنان منهم بالرصاص الحي، وأصيب 80 آخرون على الأقل بجروح، اليوم السبت، خلال مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين قرب ساحة التحرير بوسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.



وأشارت المصادر إلى أن المتظاهر الثالث قضى بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع، خلال محاولة القوات الأمنية صد المحتجين قرب جسر السنك القريب من ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات في وسط العاصمة.