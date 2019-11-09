الرئيس اللبناني مندهش من البيان الأوروبي حول دمج النازحين

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن استغراب بلاده من البيان الأوروبي الصادر في 9 أكتوبر الماضي، حول دمج النازحين في المجتمعات المضيفة.

وجاءت تصريحات عون خلال استقباله أمس، في قصر بعبدا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

واعتبر عون أن «موقف الاتحاد الأوروبي يتناقض مع الدعوة اللبنانية المتكررة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، لا سيما بعدما استقر الوضع في أكثر من 90% من الأراضي السورية».

وأكّد عون «للدبلوماسي الأوروبي أن عملية عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سورية، مستمرة وعلى دفعات، وقد بلغ عدد العائدين 390 ألف نازح لم ترد أي شكوى منهم».