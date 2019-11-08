نتنياهو يتنازل عن وزارة الدفاع ويعين نفتالي بينيت

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المنتهية ولايته، الجمعة، تعيين رئيس حزب اليمين الجديد نفتالي بينيت وزيرًا للدفاع في الحكومة المؤقتة فقط، وهو المنصب الذي كان يشغله منذ فترة.

وأشارت القناتان الـ12 والـ13 الإسرائيليتان إلى أن قرار نتنياهو التخلي عن منصب وزير الدفاع الذي يحتفظ به لنفسه منذ استقالة أفيغدور ليبرمان، وتعيين بينيت به، جاء بعد تفاهمات بينهما بشأن الحكومة الجديدة.

ووفقا لبيان صادر عن حزب الليكود التابع له نتنياهو، فإن بينيت وافق على تعيين شخص آخر في المنصب حال تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف الليكود أن نتنياهو وبينيت اتفقا، خلال لقائهما الجمعة، على تشكيل كتلة مشتركة لحزبي الليكود و«اليمين الجديد» خلال ولاية الكنيست الحالية، حيث يوجد للحزب 3 أعضاء في الكنيست الحالي وهم بينيت وأييليت شاكيد ومتان كهانا.

واقترح نتنياهو على بينيت تعيينه هو وشاكيد في وزارتين صغيرتين، أو تعيين بينيت فقط وزيرا للأمن، لكن شاكيد تنازلت عن منصب وزير مقابل حصول بينيت على وزارة الأمن.

وشغل بينيت في السابق منصب وزير التعليم في حكومة نتنياهو. ويؤيد بينيت اتخاذ إجراءات صارمة مع الفلسطينيين في غزة، وتطبيق أساليب غير عادية مع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.