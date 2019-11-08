العصيان المدني يوقف تصدير 90 ألف برميل من الخام العراقي

المصدر: كركوك - أ.ف.ب

أدى قطع طرقات النقل من قبل متظاهرين، إلى منع وصول نحو 90 ألف برميل من النفط الخام، المخصص للتصدير، لاتزال عالقة في أحد حقول شمال العراق، أمس.

وقال مصدر في شركة نفط الشمال، التي تدير حقل القيارة، إن الشاحنات لم تتمكن من القيام بعملية النقل لليوم الثالث .

وأضاف المصدر أن «هذه الشاحنات التي تنقل بشكل يومي تعذر نقلها من خلال الوكيل منذ الثلاثاء، بسبب مخاوف لدى الناقل جراء الأحداث التي تشهدها البصرة». وفي الجنوب ، أدى العصيان المدني إلى منع وصول الموظفين إلى شركة نفط الناصرية، ومصفى الشنافية في الديوانية، وميناء أم قصر.