شاهد أول صورة لشقيقة أبوبكر البغدادي بعد أسرها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، توقيف «رسمية» شقيقة الزعيم السابق لتنظيم داعش الإرهابي «أبوبكر البغدادي»، الذي قتل في عملية عسكرية أميركية مؤخراً بسورية، دون المزيد من التفاصيل ودون ذكر المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليها.



ومن جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه رصد عملية مداهمة نفذتها قوات تركية لأحد المخيمات قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، وأن القوات اعتقلت شقيقة البغدادي، برفقة زوجها وزوجة ابنها وأحفادها المؤلفين من خمسة أطفال، بالإضافة لاعتقال أربعة أشخاص عراقيين، لم يعرف حتى فيما إذا كانوا ينتمون للتنظيم أم لا.



ولفت المرصد إلى أن «شقيقة البغدادي متواجدة بالمخيم هذا منذ فترة والمخابرات التركية تعلم بوجودها هناك».