مسؤول عراقي يدعو إلى انتخابات مبكرة

المصدر: بغداد - د.ب.أ

دعا عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، القوى السياسية لتقديم تنازلات للحفاظ على النظام السياسي والعملية الديمقراطية في العراق. وقال في تصريح صحافي، أمس، إن «الانتخابات المبكرة هي الخطوة الإيجابية الأكثر عملية التي بإمكانها أن تسحب غضب الشارع، وتسهم في تحويل هذا الزخم الشعبي الموجود على الأرض إلى صناديق الاقتراع، وعبور الأزمة، واختيار برلمان وحكومة تأتي من مشاركة جماهيرية أكبر وأوسع، وهو الشيء الذي لم تتميز به الانتخابات الأخيرة».

وأضاف أن «الأصل هو الحفاظ على النظام السياسي والعملية الديمقراطية، مع تقديم بعض التنازلات من قبل القوى السياسية، مادامت ضمن أطر الدستور ونزولاً عند رغبة الشعب للحفاظ على استقرار البلد ومنع الفوضى».