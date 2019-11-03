بالصور.. الآلاف يشاركون في تظاهرة مفاجئة دعماً للرئيس اللبناني

المصدر: بيروت - أ ف ب

احتشد الآلاف من مناصري التيار الوطني الحرّ، حزب الرئيس اللبناني ميشال عون، على طريق القصر الجمهوري، اليوم الأحد، للتعبير عن دعمهم له قبل ساعات من تظاهرات مناهضة للسلطة الحاكمة يتوقع تنظيمها بعد الظهر في وسط بيروت.



ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي حركة احتجاج غير مسبوقة، منذ أكثر من أسبوعين، عمّت مناطق البلد كافة، تطالب برحيل الطبقة السياسية.



وفي منطقة بعبدا شرق العاصمة، تجمّع آلاف الأشخاص صباحاً على الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي تحت شعار "يا أهل الوفاء"، رافعين الأعلام اللبنانية وأعلاماً برتقالية ترمز إلى حزب الرئيس، وحمل بعضهم لافتات مكتوباً عليها "الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة".



وامتدّت الحشود على مسافة تقارب الكيلومترين، حيث ارتدى البعض اللون البرتقالي، فيما حمل آخرون صور الرئيس البالغ 84 عاماً، وأخرى لزعيم التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، وهو صهر عون ووزير الخارجية.



وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أعلن استقالة حكومته، الثلاثاء الماضي، تحت ضغط الشارع، ويطالب المحتجّون بتشكيل حكومة جديدة تكون مؤلفة من التكنوقراط والمستقلين، كما أنهم يطالبون بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، لكن ترجيحات تشير إلى أن الحريري هو نفسه الأقرب لتشكيل الحكومة الجديدة.