تركيا تهدد بإعادة سجناء «داعش» إلى بلادهم

المصدر: إسطنبول - رويترز

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس، إن تركيا ستعيد أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي المعتقلين لديها إلى بلادهم، في الوقت الذي شكا من التقاعس الأوروبي بشأن هذه المسألة.

وانتقد صويلو الموقف الأوروبي الذي جعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة السجناء، وقال إن «بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينها هولندا وبريطانيا، جرّدت بعض المقاتلين من جنسياتهم لمنع أنقرة من إعادتهم»، مضيفاً: «وجدوا حلاً سهلاً، يقولون جردناهم من الجنسية، باتت المشكلة مشكلتكم الآن، هذا أمر غير مقبول في نظرنا، وغير مسؤول على الإطلاق، ماذا تريدونني أن أفعل بإرهابييكم، سنرسل أعضاء داعش المعتقلين إلى بلادهم».

وكانت تركيا اعتقلت بعض أعضاء «داعش» الفارين في شمال شرق سورية، خلال الشهر الماضي، بعد أن بدأت هجوماً عسكرياً هناك ضد القوات الكردية، التي أسهمت مع التحالف الدولي في القضاء على تنظيم «داعش»، وخسارته آخر مناطق سيطرته على الأرض.