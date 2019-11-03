جونسون يتخلى عن تهديداته

المصدر: لندن - وكالات

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتخلى عن التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك في البيان الانتخابي لحزب المحافظين، مضيفة أن التركيز سيكون على القبول باتفاقه بشأن الخروج.

كان جونسون قد تعهد في السابق بخروج بريطانيا من التكتل يوم 31 أكتوبر الماضي، سواء بالتوصل إلى اتفاق أم لا، لكن أعضاء مجلس العموم صوتوا لصالح قانون يجبره على السعي لتمديد الخروج إلى 31 يناير المقبل.

ووضع جونسون اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي في قلب حملته الانتخابية، رافضاً عقد تحالف انتخابي من شأنه الخروج دون اتفاق.