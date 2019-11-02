ترامب ينقل مقر إقامته الدائمة من نيويورك إلى فلوريدا

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سينقل مقر إقامته الدائمة من نيويورك إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، قائلاً إنه «عومل بشكل سيئ جداً» في مدينته الأم.

وكتب الرئيس، أول من أمس، على «تويتر» «سنجعل عائلتي وأنا، بالم بيتش، فلوريدا، مقر إقامتنا الدائمة».

وتابع «أعتز بنيويورك وبأهالي نيويورك، وسأبقى كذلك دائماً، لكن مع الأسف، رغم أنني أدفع ملايين الدولارات بشكل ضرائب للمدينة والولاية وضرائب كل عام، عوملت بشكل سيئ جداً من جانب المسؤولين السياسيين للمدينة والولاية».

وإضافة إلى البيت الأبيض، سيكون المقر الرئيس لعائلة ترامب في منتجع مارالاغو، حيث أمضى الرئيس 99 يوماً منذ توليه الرئاسة، مقارنة بـ20 يوماً في مقره الرئيس السابق في برج ترامب. وغرّد الرئيس «نيويورك ستكون لها دائماً مكانة خاصة في قلبي».

وثمة خلاف بين ترامب الجمهوري ورئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو وحاكم الولاية أندرو كومو، وهما ديمقراطيان.

وكتب حاكم الولاية أندرو كومو في تغريدة على «تويتر» «ارتحنا منك».

وعمد دي بلاسيو إلى «تويتر» أيضاً، فقال «فلترحل سريعاً غير مأسوف عليك».