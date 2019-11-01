73 قتيلاً في حريق قطار ركاب جنوب باكستان

المصدر: إسلام أباد - وكالات

قال مسؤولون حكوميون إن حريقاً شب في قطار بباكستان، أمس، ما أسفر عن مقتل 73 شخصاً وإصابة نحو 40 عندما انفجر موقد طهي كان يستخدمه ركاب لإعداد إفطارهم.

ودمر الحريق ثلاثاً من عربات القطار قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بجنوب باكستان.

وكان القطار في طريقه من مدينة كراتشي الجنوبية إلى روالبندي قرب العاصمة، وكان على متنه العديد من المسافرين إلى هناك لحضور مؤتمر ديني.

وقال وزير السكك الحديدية، شيخ رشيد أحمد، لقناة جيو التلفزيونية: «انفجر موقدان للطهي عندما كان الناس يعدون الإفطار، ووجود الكيروسين مع الركاب أدى إلى زيادة انتشار الحريق».

وأضاف «معظم الوفيات نجم عن القفز من القطار».

وأظهرت لقطات تلفزيونية نيراناً ودخاناً أسود يخرج من نوافذ القطار بعد توقفه وسط حقول.

وقال شاهد لتلفزيون جيو إن الركاب كانوا يقفزون من القطار والنيران تمسك ببعضهم.

وقال جميل أحمد نائب مفوض المنطقة لـ«رويترز» إن بعض الجثث تفحمت بشكل يتعذر معه تحديد هوياتها. وعبّر رئيس الوزراء عمران خان عن حزنه الشديد، وقال في تغريدة على «تويتر»: «أمرت بإجراء تحقيق على الفور».