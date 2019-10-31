قريباً.. تأشيرة إماراتية سعودية مشتركة

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

كشف وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري، عن تنسيق بين كل من السعودية والإمارات لإصدار تأشيرة مشتركة بين البلدين، تمكّن أي زائر للإمارات من زيارة السعودية والعكس، بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة والإجراءات الكبيرة التي اتخذتها السعودية في تسهيل دخول السياح إلى السعودية، وفقاً لما نقلته صحيفة «الاقتصادية».

وتوقع المنصوري أن يتم تطبيقها خلال عام 2020، مبيناً أن هذه المبادرة تعد ضمن المبادرات التي وضعت لتطويرها والموافقة عليها من الجهات المعنية، فيما تقام حالياً جلسات مشتركة بين الطرفين بخصوص هذا الأمر. وبين أن المبادرة ستسهم في زيادة حجم الرحلات وعددها بين الدولتين، لافتاً إلى أن «عدد الرحلات في الوقت الحالي غير كافٍ ونحتاج إلى مضاعفته».