إقالة وزيرين تونسيين

المصدر: تونس - وكالات

قال بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أمس، إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وعملاً بأحكام الفصل 92 و89 من الدستور، قرر إعفاء وزير الدفاع الوطني عبدالكريم الزبيدي من مهامه، وتولي كريم الجموسي، وزير العدل الحالي، مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.

وأوضح البيان أنه تقرر إعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامه، وتكليف صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، تسيير شؤون الوزارة طبقاً لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري العمل بها، كما تقرر إعفاء كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني، من مهامه.