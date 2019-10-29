غوتيريش يتابع الأوضاع ودور عون في معالجتها

المصدر: بيروت ــ د.ب.أ

أعلن المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، أمس، أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يتابع الأوضاع في لبنان، ودور الرئيس ميشال عون في معالجتها.

جاء ذلك خلال اجتماع يان كوبيتش مع وزير الدولة لشؤون الرئاسة اللبنانية سليم جريصاتي، أمس، حيث تناولا التطورات الراهنة والأحداث الجارية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأعرب كوبيتش، خلال اللقاء عن متابعة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش للأوضاع في لبنان، ودور رئيس الجمهورية في المحافظة على السلم والاستقرار والسبل الآيلة إلى معالجة الأوضاع المستجدة.

من جهته، شرح الوزير جريصاتي وجهة النظر الرئاسية حيال ما يجري.