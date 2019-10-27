بالصور.. ترامب يعلن مقتل أبوبكر البغدادي: مات ميتة الكلاب والجبناء

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، في عملية عسكرية استهدفت مخبأه بقرية باريشا بمحافظة إدلب السورية الليلة الماضية.



وقال ترامب، في خطاب تلفزيوني اليوم الأحد، إن البغدادي قتل بعد أن حُشر في نفق، وبعد أن فجر سترة ناسفة كان يرتديها، مشيرا إلى أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله.



وأضاف: "حصلنا على وثائق حساسة بعد مقتل البغدادي"، لافتا إلى أن "البغدادي كان عنيفا وقتل بطريقة وحشية".



وتابع: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء".