الآلاف يخلون منازلهم في كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا - أ.ف.ب

واصل رجال الإطفاء، في كاليفورنيا، مكافحة حرائق ضخمة، بينها الحريق الأعنف قرب لوس أنجلوس، الذي بات يهدد آلاف المساكن وأرغم السلطات على طلب إخلاء منازل نحو 50 ألف شخص.

وكتبت مصلحة الأرصاد الجوية، عبر «تويتر»، أن «درجات الحرارة، التي تصل إلى 30 درجة مئوية مع نسبة رطوبة منخفضة، ستقترن برياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، تؤجج الحرائق وتسهم في انتشارها السريع».

وذكر الإعلام المحلي أن السلطات توجهت إلى كل المنازل في مدينة سانتا كلاريتا، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من لوس أنجلوس، لتحذير السكان من تقدم ألسنة اللهب، وطلبت منهم الرحيل.

وقام جهاز الإطفاء في كاليفورنيا بتعبئة أكثر من 1300 عنصر، تؤازرهم طائرات تقذف المياه ومروحيات لمكافحة هذا الحريق، الذي بدأ بعد ظهر الخميس الماضي.

وعلى بعد مئات الكيلومترات نحو الشمال، اجتاح حريق آخر منطقة معروفة بزراعة الكروم في مقاطعة سونوما قرب سان فرانسيسكو، وزار حاكم الولاية، غايفن نيوسوم، المكان، قائلاً للصحافيين إنه يشبه «ساحة حرب»، ولايزال أكثر من 1000 رجل إطفاء يكافحون هذا الحريق، الذي لم يتمّ احتواء إلا 5% منه، وقد نهش 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ودمّر نحو 50 مبنى.