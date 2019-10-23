حظر تجوال في «دالاس»

المصدر: تكساس - وكالات

أعلنت الشرطة الأميركية حظر التجوال في أجزاء من مدينة دالاس بولاية تكساس، بعدما حطم إعصار قوي منازل، وتسبب في انقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف لليلة الثانية على التوالي.

وقالت هيئة الأرصاد إن أنباء وردت عن تلقي ثلاثة أشخاص علاجاً في المستشفى لإصابتهم بجروح، بعد أن اجتاحت العاصفة شمال دالاس برياح بلغت أقصى سرعة لها 225 كيلومتراً في الساعة. وانتقل عاملو الطوارئ من منزل إلى آخر في مناطق مثل بريستون هولو وريتشاردسون وتفقدوا المنازل التي انتزع الإعصار سقوفها أو سقطت عليها أشجار، وألزمت إدارة الشرطة في دالاس السكان بعدم الخروج بين السابعة مساء والسابعة صباحاً.