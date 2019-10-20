تظاهرة للأكراد في ألمانيا للتنديد بالعملية العسكرية التركية

المصدر: برلين - وكالات

احتشد مئات المحتجين، أمس، في تظاهرة للأكراد بمدينة كولونيا الألمانية، للتنديد بالعملية العسكرية التركية في شمال سورية، وتحدثت الشرطة عن بداية هادئة للمظاهرة تخلو من أي تجاوزات.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم التحقق من هوية عدد من المسافرين الذين وصلوا إلى محطة القطار الرئيسية في كولونيا، ولم يتم احتجاز أي فرد

في سياق متصل، طالب، زعيم حزب اليسار الألماني، بيرند ريكسينجر، أمس، بوقف جميع صادرات بلاده من الأسلحة إلى تركيا، وقال خلال مؤتمر محلي للحزب في ولاية هامبورغ: «يجب وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا على الفور، كما يجب التراجع عن أذون الصادرات التي تم إصدارها بالفعل».

ومن جانبها، ردت الحكومة الألمانية توضح على استجواب في البرلمان بشأن القضية، أنها لم تقرر وقف صادرات الأسلحة بشكل كامل إلى تركيا، موضحة أنها لن تصدر «تصاريح جديدة» لتصدير أسلحة وعتاد عسكري يمكن لتركيا استخدامها في الصراع في سورية.