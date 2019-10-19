أردوغان يهدد بـ«سحق رؤوس» الأكراد

المصدر: أنقرة - د ب أ

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بـ «سحق رؤوس» المقاتلين الأكراد في شمال شرق سورية، إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سورية.

وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من آلاف الأشخاص في مدينة قيصرى: «سينتهي وقف العمليات (المتفق عليه) لمدة 120 ساعة ليل الثلاثاء، وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين إذا لم ينسحبوا بحلول ذلك الوقت»، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويتبادل المسؤولون الأتراك والأكراد الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يوم الخميس الماضي، بالسماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب إلى منطقة آمنة على طول الحدود.

وكانت قوات سورية الديمقراطية «قسد»، قد حثت الولايات المتحدة اليوم السبت على توفير ممر آمن لإجلاء الجرحى من مدينة رأس العين الحدودية.