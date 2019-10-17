البرهان يأمر بوقف إطلاق النار في جميع أرجاء السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصدر رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس، مرسوماً دستورياً بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد. وقال مصدر عسكري رفيع المستوى لقناة «سكاي نيوز عربية» إن القرار يأتي كمبادرة إيجابية، بعد إعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبهم قبل شهر لمدة ستة أشهر أخرى. ويأتي القرار بعد أن شهدت الساعات الماضية تعثراً في المفاوضات التي تجري بين الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية السودانية، في جوبا عاصمة جنوب السودان.

ووفقاً للمصدر العسكري، فإن القرار يأتي قطعاً للطريق أمام أي عقبات قد تعيق استمرار المفاوضات، كما حدث خلال الساعات الماضية.

وأكد أن وقف إطلاق النار يشمل جميع مناطق العمليات، بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتعثرت المفاوضات، إثر إعلان الحركة الشعبية تعليق مشاركتها فيها، لحين تأكيد وقف إطلاق النار المعلن سابقاً وسحب الوجود العسكري لقوات الدعم السريع في مناطق بجنوب كردفان.

واعتبر المصدر أن الخطوة تتسق مع تصريحات الحلو خلال اليوم الثاني من المفاوضات، بشأن رغبة الحركة في التفاوض كشركاء للحكومة الانتقالية في السودان، ومؤكداً جدية حركته في تحقيق السلام.