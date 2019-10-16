توقيف ضابطين في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أصدرت محكمة التحقيق في مدينة الكوت بمحافظ واسط العراقية، أمس، أمراً بالقبض على اثنين من ضباط الشرطة في المحافظة، ‏بتهمة التسبب في قتل متظاهرين.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له، إن «محكمة تحقيق الكوت أصدرت أمراً ‏بالقبض على الضابطين، بعد تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين ‏سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة». وأضاف البيان أن المحكمة اطلعت على تسجيلات فيديو لكاميرات المراقبة القريبة من محال ‏الحوادث، ودوّنت إفادات الشهود، ثم أصدرت قرارها بتوقيف الضابطين، استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن ‏الداخلي.‏