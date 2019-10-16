توقيف ضابطين في العراق

أصدرت محكمة التحقيق في مدينة الكوت بمحافظ واسط العراقية، أمس، أمراً بالقبض على اثنين من ضباط الشرطة في المحافظة، بتهمة التسبب في قتل متظاهرين.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له، إن «محكمة تحقيق الكوت أصدرت أمراً بالقبض على الضابطين، بعد تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة». وأضاف البيان أن المحكمة اطلعت على تسجيلات فيديو لكاميرات المراقبة القريبة من محال الحوادث، ودوّنت إفادات الشهود، ثم أصدرت قرارها بتوقيف الضابطين، استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي.