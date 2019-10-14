بالفيديو.. فيلم "نسور في السماء" يحتفي بالقوات الجوية المصرية

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيلماً تسجيلياً بعنوان "نسور في السماء"، تزامنا مع احتفال القوات الجوية المصرية بعيدها السابع والثمانين، وتضمن الفيلم مشاهد لبطولات وإنجازات القوات الجوية، وأشهر المقاتلات التي انضمت خلال الفترة الماضية لأسطولها ومن بينها "الرافال" و"إف 16".

وأكد قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمد عباس حلمي، أن القوات الجوية مستمرة في تنفيذ مهامها بكل عزيمة وإصرار دفاعاً عن سماء مصر وردعاً لأي عدوان على مجالها الجوي، وأنها حريصة على تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوي، طبقاً لمسرح العمليات المحتمل والتهديدات المتوقعة بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري.

وبحسب البيان الذي نشره المتحدث العسكري المصري، فقد أكد الفريق محمد عباس حلمي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والثمانين للقوات الجوية، أن القوات الجوية المصرية تمتلك قدرات قتالية عالية من أحدث أجيال الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر وطائرات ومعدات الاستطلاع الجوي والأباتشي الهجومية ومنظومات الطائرات الموجهة بدون طيار، بالإضافة إلى المنظومات الأرضية الخاصة بالصيانة والإصلاح والتدريب التي تدعم قدرة القوات المسلحة على فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الاستراتيجية.

وشددّ قائد القوات الجوية المصرية على وصول كافة التشكيلات الجوية إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية التي تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة التي تسند إليها، خاصة في ظل ما تنفذه القوات المسلحة من مهام غير مسبوقة لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود مصر، مشيراً إلى تنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار الفريق محمد عباس حلمي إلى الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية، وذلك لتطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب القتال الجوي.