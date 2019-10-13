لقاء مرتقب بين السيسي وآبي أحمد لبحث خلافات سد النهضة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في روسيا لبحث خلاف بشأن سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على نهر النيل لتوليد الكهرباء.

وأضاف السيسي خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة المصرية: "اتفقت مع رئيس الوزراء الاثيوبي أن نلتقي في موسكو، ونتحدث في الموضوع لنتحرك للأمام، وإن شاء الله الأمور تمشي بشكل اللي احنا نحل بيه المسألة دي بشكل أو بأخر".

ولم يحدد السيسي موعد اجتماعه برئيس الوزراء الإثيوبي لكن روسيا ستستضيف أول اجتماع قمة "روسي – أفريقي" في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

وتحدث السيسي وآبي أحمد، هاتفيا، الجمعة الماضي، بعد فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام، لجهوده لإحلال السلام مع اريتريا، وهنأ السيسي آبي أحمد على فيسبوك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية التغلب على أي عقبة في المفاوضات بشأن سد النهضة.