4 قتلى في إطلاق نار بنيويورك

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قُتل أربعة أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار وقع في ساعة مبكرة، أمس، داخل نادٍ اجتماعي خاص في نيويورك، وفق ما أفادت الشرطة الأميركية.

ولم يتم توقيف أي شخص إثر إطلاق النار الذي وقع في بروكلين، فيما لاتزال الدوافع والظروف الدقيقة للحادث غير معروفة، وفق مسؤول في شرطة نيويورك.

وذكرت الشبكة المحلية التابعة لمحطة «إيه بي سي» نيوز الإخبارية، أن المكان الذي وقع فيه إطلاق النار نادٍ يفتح خارج ساعات العمل العادية، وأكدت الشرطة أن أربعة أشخاص قتلوا في مكان الحادث فيما أصيب رجلان وامرأة بجروح لا تشكل خطراً على حياتهم، وفق الشرطة.