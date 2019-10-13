مخاوف من موجة لجوء جديدة

المصدر: أثينا - د.ب.أ

عبر أكثر من 240 مهاجراً من تركيا إلى اليونان منذ، أول من أمس، حسبما أعلنت سلطات اليونان والاتحاد الأوروبي، فيما يخشى المسؤولون في أثينا من موجة جديدة من اللاجئين جراء العملية العسكرية التركية في سورية.

وانتشل خفر السواحل اليونانية 45 مهاجراً بعد منتصف ليلة أمس، بالقرب من ميناء أليكساندرو بوليس الساحلي، وكانوا قد أبحروا من الساحل التركي على بعد كيلومترات قليلة، بحسب خفر السواحل. دوانتشل خفر السواحل اليونانية ووكالة حماية الحدود الأوروبية، أول من أمس، 196 مهاجراً بالقرب من جزر ليسبوس وليمنوس وتشيوس، حيث ينتظر أكثر من 32 ألف شخص آخرين.