وزير الأمن الإندونيسي يتعرض للطعن

المصدر: جاكرتا - وكالات

أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، إثر تعرضه لهجوم طعن من جانب شخصين يشتبه في انتمائهما لتنظيم «داعش».

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو، إن ويرانتو كان يخرج من سيارته، عندما هاجمه رجل وسيدة، هو ورجال شرطة كانوا معه خلال زيارته بلدة بانديغلانغ في إقليم بانتن بجزيرة جاوة.

وذكر التلفزيون المحلي أنه جرى نقل ويرانتو (72 عاماً)، وهو قائد سابق بالقوات المسلحة، وكذلك رئيس الشرطة المحلية، الذي أصيب أيضاً في الهجوم، جواً للمستشفى العسكري المركزي في جاكرتا.

وقال ديدي «يعتقد أن المشتبه فيهما تأثرا بالتعاليم المتطرفة لتنظيم داعش».

وأوضح أنه يعتقد أن المشتبه فيهما من أفراد جماعة «أنصار الدولة»، التي تعتبر تابعة محلياً لتنظيم «داعش».

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي زار ويرانتو في المستشفى، إن الوزير سيخضع لجراحة.