محمد بن زايد يبحث مع الرئيس العراقي التطورات الأخيرة بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية العراق الشقيقة برهم صالح.

وبحث سموه والرئيس العراقي خلال الاتصال الهاتفي.. العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وسبل تعزيزها.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة إضافة ألي المستجدات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك..وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.