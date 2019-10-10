جونسون يواجه تمرداً داخل حكومته

المصدر: لندن – د.ب.أ

قالت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، أمس، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون مهدد بتمرد داخل مجلس الوزراء، وذلك بسبب الاستياء داخل المجلس بشأن سياسة جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحسب الصحيفة فإن هناك قائمة بخمسة وزراء مرشحين لتقديم استقالاتهم، حيث يرفضون خروج بريطانيا من دون اتفاق.

وذكرت الصحيفة أن الوزراء المرشحين للقفز من مركب جونسون هم: وزير شؤون أيرلندا الشمالية جوليان سميث، ووزيرة الثقافة نيكي مورجان، ووزير العدل روبرت بوكلاند، ووزير الصحة ماك هانكوك، إضافة إلى النائب العام جيوفري كوكس.