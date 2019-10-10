قرقاش: نثمِّن تقدير القيادة السودانية لدور الإمارات وتجربتها

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

ثمّن وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، تقدير القيادة السودانية لدور الإمارات وتجربتها، مؤكداً أن علاقات بلاده التاريخية مع الخرطوم تشهد صفحة جديدة.

وقال قرقاش، في تغريدة، أمس، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «زيارة القيادة السودانية للإمارات تؤسس لشراكة استراتيجية مع دولة متفردة في العالم العربي، على حد تعبير معالي (رئيس الوزراء السوداني) عبدالله حمدوك، علاقتنا التاريخية مع السودان تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، وكم نثمن تقدير الأخوة في الخرطوم لدور الإمارات وتجربتها».

وأضاف: «لمست في لقائي مع وزيرة خارجية السودان معالي أسماء محمد عبدالله، حساً وطنياً لافتاً ووعياً باللحظة التاريخية وإدراكاً لحجم التحديات وأهمية معالجتها، كما سرني تقديرها الكبير لدور الإمارات في تيسير المرحلة الانتقالية وتطلع إلى شراكة وتعاون لمصلحتنا المشتركة».