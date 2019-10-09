ترامب ينتقد إجراءات عزله ويصفها بـ «المهزلة»

المصدر: واشنطن - رويترز

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جلسات الاستماع الحالية في الكونغرس، لإطلاق إجراءات لعزله، ووصفها بـ«المهزلة»، وذلك بعدما صعّدت إدارة ترامب المواجهة مع الديمقراطيين في الكونغرس، عبر منعها السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل ترامب.

وكان السفير وافق على الإدلاء بشهادته، لكن في وقت مبكر صباح أمس، طلبت وزارة الخارجية الأميركية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة.

وغرّد ترامب، أمس، قائلاً: «قد أرغب جداً في إرسال السفير، غوردون سوندلاند، وهو رجل جيد جداً، وأميركي عظيم، لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تماماً».

في سياق متصل، قالت مصادر إن السلطات الأميركية اتخذت إجراءات أمنية لحماية مسؤول المخابرات الذي قدم البلاغ ضد ترامب.