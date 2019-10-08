السلطات العراقية تقطع الإنترنت مجدداً

المصدر: بغداد - د ب أ

أوقفت السلطات العراقية مجدداً، اليوم الثلاثاء، خدمة الإنترنت في البلاد، بعد إعادتها الليلة الماضية منذ توقفها في الأول من الشهر الجاري، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات شعبية.



وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، قد صرح في وقت سابق بأن "حظر الإنترنت في البلد يأتي لدواعٍ أمنية، وأن قرار إعادته مرتبط بالوضع الراهن وبقرار من الحكومة".



وبحسب إحصائية رسمية، فإن أعمال العنف التي رافقت التظاهرات أوقعت أكثر من 104 قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مصاب غالبيتهم العظمى من المدنيين.



وعادت الأوضاع في العاصمة بغداد إلى طبيعتها، حيث أعلنت سلطات المرور، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المنطقة الخضراء الحكومية، والجسر المعلق، أمام حركة السيارات، بعد فترة توقف على خلفية التظاهرات الشعبية، فيما لايزال جسر الجمهورية باتجاه ساحة التحرير مغلقاً، وكذلك شارع ساحة الطيران.



وأوضح شهود عيان أن حركة السيارات أصبحت طبيعية رغم أن هناك حالات ازدحام مروري بسبب إغلاق هذه الشوارع.