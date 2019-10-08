لافروف: مستمرون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة للعراق

المصدر: بغداد - وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده ستواصل تنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق.

وقال وزير الخارجية الروسي، عقب لقائه نظيره العراقي، محمد الحكيم، في بغداد أمس: «نتشارك الرأي بشأن ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التي عقدت في شهر أبريل، كما سنقوم بتنفيذ عقود توريد المنتجات العسكرية إلى العراق».

وقال الحكيم إن «زيارة لافروف مهمة جداً لنا، وقد تحدثنا في التحديات الأمنية بمنطقة الخليج وحماية الملاحة فيه وتأمينها للجميع، كما ركزنا خلال المباحثات أيضاً على التعاون التجاري والاقتصادي، ومشاركة الشركات الروسية في إعادة إعمار البنى التحتية».