الملك سلمان: أتمنّى دوام الاستقرار والازدهار للسودان

المصدر: الرياض - وكالات

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، وأبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيقة دوام الاستقرار والازدهار.

وأقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً للبرهان وحمدوك، فيما أبدى رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره، وجرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» فإن زيارة البرهان وحمدوك إلى السعودية، تأتي بدعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين، وكان في استقبالهما بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز. وقالت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشروعات القائمة.