هجوم صاروخي على قناة فضائية بالعراق

المصدر: بغداد - د ب أ

تعرضت قناة "الفرات" الفضائية العراقية، التابعة لتيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الأحد، إلى هجوم صاروخي مجهول.

وذكر بيان صدر عن القناة أن "مكتب قناة الفرات وسط بغداد تعرض إلى هجوم صاروخي من قبل جهات مجهولة ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح".

ويعد هذا هو الهجوم الخامس الذي تتعرض له مكاتب قنوات فضائية عاملة في العراق، حيث سبق أن تعرضت قنوات "العربية" و"إن أر تي" و"دجلة" في بغداد، وقناة "الأهوار" في مدينة الناصرية جنوب بغداد، لهجمات جرى خلالها تدمير وإحراق معدات هذه القنوات والاعتداء على العاملين فيها.