«الخارجية الأميركية» تقدم وثائق في تحقيقات مساءلة ترامب

المصدر: أثينا - رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، إن وزارته بعثت برد مبدئي على طلب قدمه الكونغرس للحصول على وثائق، في إطار تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لعزله.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي في اليونان: «بعثت وزارة الخارجية رسالة الليلة الماضية إلى الكونغرس، وهي ردنا المبدئي على طلب الوثائق، سنفعل بوضوح جميع الأشياء المطلوبة منا بموجب القانون».

ويبحث الديمقراطيون في مجلس النواب، ما إذا كانت هناك أسس لمساءلة الرئيس الجمهوري ترامب، تمهيداً لعزله بناء على رواية مقدم بلاغ، قال إن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي يوم 25 يوليو، المساعدة في إجراء تحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

وقال بومبيو، إن السياسة لها دور واضح في‭ ‬التحقيق الذي يجريه الكونغرس.

وطلب الديمقراطيون في مجلس النواب، أول من أمس، من البيت الأبيض، تقديم وثائق يريدون الاطلاع عليها في إطار التحقيق الذي يجرونه لمساءلة ترامب تمهيداً لعزله.