الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء تطوّرات العراق

المصدر: القاهرة - وكالات

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، عن قلقه إزاء تطوّرات الأوضاع في العراق، وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد، وبعض المدن، منذ أول الشهر الجاري.

وبحسب مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعرب أحمد أبوالغيط عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين، وكذلك من قوات الأمن، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف أن الأمين العام يتطلع إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع، والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي الى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر، وجدّد المصدر تأكيد دعم جامعة الدول العربية الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية، وإحلال السلم والاستقرار في البلاد.