دمشق - أ ف ب

عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع السياسية الكردية البارزة إلهام أحمد عضواً في مجلس الشعب، وفق ما أفاد المجلس الخميس، وذلك بعد أشهر من إعلان حلّ قوات سورية الديموقراطية في إطار اتفاق دمج ضمن مؤسسات الدولة المركزية.

وأعلن مجلس الشعب السوري في بيان الخميس إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين إلهام أحمد التي تولت منذ العام 2019 منصب الرئيس المشترك في الإدارة الذاتية، ”عضوا في مجلس الشعب لملء شاغر عضو مستقيل، ليرتفع عدد الأعضاء من 205 إلى 206“.

وخلال عقود من نشاطها السياسي، اضطلعت إلهام أحمد المولودة عام 1972 في عفرين (شمال)، بدور بارز في الدفاع محليا ودوليا عن القضية الكردية وعن مشاركة المرأة في العمل السياسي.

بدأت أحمد نشاطها السياسي كواحدة من رواد المدافعين عن حقوق المرأة في جامعة حلب، حيث درست الأدب العربي.

وأصبحت لاحقا من مؤسسي الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع السوري، وكانت تتبع لها مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة.