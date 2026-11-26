أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان السعودية تعرّضت، اليوم الخميس، لاعتداء بمقذوف جوي معادٍ، نتج عنه نشوب حريق تم التعامل معه، وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية بالمصفاة.

وقالت الوزارة إن الاعتداء أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية، وعدة إصابات متفاوتة من جنسيات مختلفة، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأشار الوزارة إلى أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاعتداء، وأن العمل جارٍ على استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.