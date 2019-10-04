ترامب يهاجم بايدن بعنف.. ورئيس فنلندا يتابع في صمت ودهشة

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المهدد بإجراءات عزل، بعنف نائب الرئيس السابق، جو بايدن، خصمه الديمقراطي المرجح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020، ووسائل إعلام وصفها بالفاسدة، وبرلمانيين اتهمهم بـ«الخيانة».

وشنّ ترامب، الذي بدا متوتراً جداً، هجماته بحضور الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، الذي تابع تصريحاته بصمت، وقد بدت عليه الدهشة.

وتجنب الرئيس الأميركي الرد على العديد من الأسئلة المتعلقة بملف القضية الأوكرانية، عن طلبه من نظيره، فولوديمير زيلينسكي، التحقيق في نشاطات جو بايدن ونجله هانتر.

واكتفى ترامب بالقول في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي، الذي بدا غير مرتاح في بعض اللحظات: «كانت محادثات رائعة».

وكان الديمقراطيون المصممون على إبقاء الضغط، هددوا، أول من أمس، بإجبار البيت الأبيض على تسليمهم الوثائق التي يريدونها. وقد أعلنوا أنهم سيوجهون اليوم إنذاراً قضائياً إلى السلطة التنفيذية، إذا لم تمتثل طوعاً لطلبهم حتى ذلك الوقت.

وقال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تتمتع بنفوذ كبير: «نحن لا نمزح، لا نريد أن يطول هذا الوضع لأشهر كما يبدو من استراتيجية الحكومة».

وسيتذكر الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، على الأرجح زيارته إلى البيت الأبيض في أحد أيام أكتوبر 2019 لفترة طويلة، ليس لجمال المكان بل للتصريحات العنيفة التي أطلقها مضيفه.

ووقف الرئيس الفنلندي صامتاً، وقد بدت عليه الدهشة من التصريحات الفوضوية التي أطلقها ترامب بتوتر.

وبعد تصريحات مقتضبة أدلى بها نينيستو، قال ترامب بمكتبه البيضاوي في البيت الأبيض «إنه رجل قليل الكلام وأحب هذه الصفة فيه».

ثم انطلق في ما يشبه حواراً مع نفسه عدوانياً وغير مترابط.، وقال إن «ما يحدث إهانة!»، مشيراً إلى أن «هناك وسائل إعلام فاسدة في هذا البلد!».

وأضاف «حاولوا عزلي منذ اليوم الذي انتُخِبت فيه، أتعلمون ماذا؟ لقد فشلوا!».

وأشار ترامب إلى أن «كلّ هذه القضيّة تدور حول محادثة بسيطة!»، في إشارة منه إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني.

وأدرك ترامب فجأة أنه نسي وجود ضيفه، فتوقف والتفت إليه قائلاً: «إني آسف لإزعاجكم بذلك ويجب أن يقال الكثير».

ولم يبدِ الرئيس الفنلندي أي رد فعل، فاستأنف ترامب حديثه قائلاً إن «نجل (جو) بايدن فاسد، وبايدن فاسد، بايدن لم يكُن يوماً رجلاً ذكياً، وهو أقل ذكاء اليوم».