نتنياهو وليبرمان يفشلان في الاتفاق حول تشكيل الحكومة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يدرس إجراء انتخابات تمهيدية داخل حزبه «ليكود».

ونقلت الصحيفة عن الحزب القول، في بيان، إن «الهدف من هذا الإجراء هو تفنيد خدعة وجود عصيان داخل الحزب، والتي تكررها الأحزاب الأخرى وتمنعهم من الدخول في حكومة وحدة» مع حزب الليكود.

وكان نتنياهو التقى أمس بزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، إلا أن اللقاء انتهى من دون تحقيق أي تقدم، الأمر الذي بدد إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي، بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وقال حزب ليبرمان بعد اللقاء: «المسار الصحيح لتشكيل الحكومة هو خلق مبادئ أساسية مشتركة بين إسرائيل بيتنا، وليكود، وأزرق أبيض».

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء كان الأول بين نتنياهو وليبرمان منذ الانتخابات التي جرت في 17 سبتمبر الماضي. وكان ليبرمان قال أول من أمس إنه في حال لم يحرز حزب «ليكود»، بزعامة نتنياهو، وحزب «أزرق أبيض»، بزعامة غانتس، تقدماً بشأن تشكيل حكومة وحدة قبل الأسبوع المقبل، فإن حزبه سيضع خطة خاصة لتشكيل حكومة.

وتصدر حزب «أزرق أبيض» الانتخابات بحصوله على 33 مقعداً، متقدماً بمقعد واحد على حزب «ليكود»، إلا أن أياً من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعداً، وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

وحظي نتنياهو بدعم 55 نائباً من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع بيني غانتس تأييد 54 نائباً من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار، ويرفض أزرق أبيض تشكيل حكومة وحدة مع الليكود.

وحصل حزب ليبرمان على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، ما يجعل حزبه رمانة الميزان في تشكيل أي حكومة، إلا أن حزبه قرر عدم التوصية لصالح تكليف أي من نتنياهو أو غانتس لتشكيل الحكومة.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كلف نتنياهو الأسبوع الماضي بتشكيل الحكومة، وإذا لم يتمكن نتنياهو من تشكيلها خلال المدة المقررة فإن ريفلين سيكلف عضواً آخر من الكنيست بتشكيلها. وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بعد رفض ليبرمان الانضمام له.

وأدى الكنيست الإسرائيلي أمس اليمين الدستورية بغياب حكومة جديدة لايزال نتنياهو يسعى لتشكيلها للبقاء على رأس السلطة بعد انتخابات تشريعية لم تحمل إليه جديداً. وأدى أعضاء الكنيست الذين تم انتخابهم في 17 سبتمبر اليمين الدستورية بعيداً عن الأجواء الاحتفالية بسبب التعثر الذي يرافق تشكيل الحكومة.

ووصل التشاؤم الى حد التخوف من أن تكون فترة ولاية الكنيست الجديد قصيرة للغاية، بعد تناقل معلومات عن الدعوة ربما إلى انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال هذا العام لو حصلت. من جهة أخرى شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس حملة دهم واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، فيما قامت مجموعة من المستوطنين بتنفيذ اعتداءات على أطفال في الخليل. وقال جيش الاحتلال في بيانه إن جنوده اعتقلوا 13 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين، وزعمت ضبط أسلحة ووسائل قتالية في منطقة نابلس.

على صعيد متصل اعتدت مجموعة من المستوطنين على ثلاثة أطفال أمام منزلهم في تل الرميدة قرب مستوطنة «رماتي شاي» بالخليل. وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على ثلاثة أطفال تراوح أعمارهم بين 11 و13 عاماً.

بنيامين نتنياهو يدرس إجراء انتخابات تمهيدية

داخل حزبه «ليكود».