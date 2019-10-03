عبدالله بن زايد وبومبيو يبحثان الجهود المبذولة لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم

المصدر: واشنطن - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في العاصمة الأميركية واشنطن، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. كما التقى سموه مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت تشارلز أوبراين، إضافة إلى مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية.

جرى خلال اللقاءين مع وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي الأميركي بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، وعلى وجه الخصوص الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما تم مناقشة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. وقال سموه «إن الولايات المتحدة الأميركية بلد صديق وحليف مهم لدولة الإمارات، ولدينا رغبة صادقة في التعاون معها ومع شركائنا الآخرين من أجل حفظ الاستقرار في المنطقة، والسعي للتوصل لحلول دبلوماسية عملية للتحديات المشتركة».

وأكد سموه الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك بما يحقق الفوائد المرجوة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية الأميركي بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، منوهاً بمتانة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، مشدداً على أهمية تطويرها.

كما أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي عن سعادته بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين اللذين يعملان معاً لتحقيق المصالح الأمنية المشتركة.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلاً من: مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي، تيم لندركينغ، والممثل الخاص لمعالجة الوضع السوري المبعوث الخاص لتحالف الجولان للقضاء على تنظيم داعش، السفير جيمس جيفري، حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة ومكافحة التطرف وضمان الاستقرار الإقليمي.

يذكر أن دولة الإمارات ظلت على مدى 10 سنوات متواصلة أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، ما ساهم في توفير الكثير من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حفل «عشاء ماديسون» بدعوة من وزير الخارجية الأميركي.

يشار إلى أن الحفل يقام على شرف القادة والمفكرين الزائرين للولايات المتحدة الأميركية، ويتم خلاله تبادل الآراء حول مستقبل الولايات المتحدة والعالم، والاحتفاء بالقيم الحكيمة التي أرساها جيمس ماديسون، وهو رابع رؤساء الولايات المتحدة وخامس وزير خارجية أميركي، والمتعلقة ببناء العلاقات وتبادل الأفكار التي تثري الأهداف الدبلوماسية الهادفة لإرساء الروابط مع دول العالم.

عبدالله بن زايد:

• لدينا رغبة صادقة في التعاون مع واشنطن وشركائنا الآخرين لحفظ استقرار المنطقة.

مايك بومبيو:

• علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة متينة.