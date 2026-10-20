عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية أميركا والهند في مومباي

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مدينة مومباي الهندية، وضم وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بعلاقات التعاون والشراكة بين الدول الثلاث وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بما يدعم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بكل من جمهورية الهند والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الهندية والإماراتية الأميركية تشهد تطوراً مستمراً وأن هناك حرصاً مشتركاً على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون في العديد من القطاعات، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة.

وتطرق الاجتماع إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم فرص التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.